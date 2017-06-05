100 bin memur alınacak

Milli istihdam seferberliği kapsamında yıl sonu için belirlenen 2 milyon istihdam hedefine adım adım ilerleniyor. Özel sektör Türkiye İş Kurumu vasıtasıyla işe alım ilanlarını yayınlarken; bakanlıklar da açık pozisyonları için sitelerinde duyuru yapıyor.

Kamu kurumları ise Devlet Personel Başkanlığı (DPB) aracılığı ile eleman ihtiyaçları için çağrıda bulunuyor. Bu doğrultuda DPB'de şu an 25 bin 453 alım ilanı yer alıyor. Ayrıca DPB tarafından, 4 bin 970 açıktan atama ve nakil sayılarının kamu idare kurum ve kuruluşlarına dağılımı yapıldı.

PTT de bu yıl 2 bin 500 personel alacağını açıkladı. 4 bakanlık ise yıl sonuna kadar yaklaşık 68 bin kişiyi daha istihdam edeceğini duyurdu. Böylece kamunun şu an aradığı memur sayısı 100 bin 673 oldu.

İŞTE BAKANLIKLARIN ATAMA PROGRAMLARI:



-Bu yıl toplam 40 bin öğretmen alımı yapmayı hedefleyen Milli Eğitim Bakanlığı, bunun 20 binini bu ay alacak.

-Sağlık Bakanlığı, bu yıl 12 bin 500 sağlık personeli, 13 bin doktor ve 17 bin şirket personeli istihdam edecek. Ağırlık, lise mezunlarına verilecek.

-Adalet Bakanlığı, yazılı sınav ve mülakatla 2 bin 750 hakim ve savcı adayı alınacağını duyurdu.

-Gıda Bakanlığı ise 2 bin 500 kamu personeli alacağını açıkladı..