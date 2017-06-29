Temmuz maaşını erken alan Emekli Sandığı emeklileri, pazartesi kesinleşecek enflasyon farkını ve zamları da açıklanacak takvime göre hesaplarında görecek

Milyonlarca emekli pazartesi günü açıklanacak haziran enflasyonuna kilitlenmişken Emekli Sandığı mensupları için temmuz ayında ekstradan çifte ödeme yapılacak. Ramazan Bayramı öncesi yapılan erken ödeme dolayısıyla temmuz maaşlarını alan yaklaşık 2 milyon Emekli Sandığı emeklisine pazartesinden sonra açıklanacak takvime göre, yüzde 4 zam ve enflasyon farkından oluşan çifte ödemeler yapılacak.

Emeklilerin alacakları enflasyon farkı, ilk 6 aylık enflasyona göre belli olacak. Yüzde 3'ü aşan kısım memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkını gösterecek. İlk 5 aylık enflasyona göre, memur emeklilerine yüzde 3.18 enflasyon farkı çıktı. İlk 6 aylık yüzde 6.48'lik enflasyon tahmini tutarsa, fark yüzde 3.48'i bulacak. Bu durumda memur emeklileri yüzde 3.48 enflasyon farkı + yüzde 4 zam alacak. Memur emeklileri, temmuz maaşlarını bayram nedeniyle şimdiden cebine koydu. 3 Temmuz'da yani pazartesi günü zam oranının belli olmasının ardından ay içerisinde çifte artışın getirdiği zam farkı ödenecek.



TARİHLER AÇIKLANACAK

Emeklilere ve memurlara verilecek enflasyon farkı belli olduktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilere ödemeler için bir takvim açıklayacak. Bu takvime göre kimin hangi tarihte farklarını alacağı da belli olacak. Temmuz ayına ait zam ve enflasyon farkları buna göre hesaplara geçecek. Memurlar ise zamlı ve farkın olduğu maaşlarını Temmuz ayında alacak. Ağustos ayında ise yapılacak Toplu Sözleşme Görüşmeleri ile Emekli Sandığı emeklileri ile memurların önümüzdeki 2 yıl içinde alacakları zam oranları belirlenecek.



NASIL HESAPLANACAK

Emekli Sandığı emeklilerinin bayramdan önce aldığı maaşlara önce 6 aylık enflasyonun yüzde 3'den sonraki kısmı eklenecek. Çıkan rakama ise yüzde 4'lük toplu sözleşme zammı ilave edilecek. Böylece yeni maaş ortaya çıkacak.



Maaş: 2.000 TL

Tahmini fark (% 3.48): 69.60 TL

Zam (% 4): 82,79 TL

Toplam maaş: 2.152,40 TL



HAFTA TATİLİ KALKMIYOR!

Bayram öncesi özellikle bazı kesimlerce çalışanların hafta tatili haklarının ellerinden alındığı yönünde algı oluşturacak yazılar yazıldı, konuşmalar yapıldı. Hemen belirtelim çalışanların haftada 24 saat izin yapmaları hem Anayasa hem de kanunların güvencesi altındadır ve bunun kaldırılması söz konusu değildir. Yeni yapılan düzenleme ile sanayi işletmelerinin her yıl hafta tatillerinde çalışabilmek için belediyelerden ruhsat alma zorunluluğu kalkacak. Çalışanların izin yapmalarının kaldırılması söz konusu değil.

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TAZMİNAT VERİLMEZ



1969 doğumluyum. 1.1 1986 sigorta girişim var. Yaşı beklediğim için maaşım düşer mi?

Burak SÜZER

Yaş bekleyenler çalışmaya devam ediyorlarsa eğer brüt ücretleri de 3 bin lira ve yukarısındaysa emekli maaşları artacaktır. Çalışmadan bekliyor olmanız maaşınızı düşürmez.





BORÇLANMA YAPMAYIN



27.02.1989 tarihinde 18 ay askerlik yaptım. Sigorta başlangıcım ise 01.05.1991. 18 ay borçlanma yapabilir miyim?

İbrahim YILDIRIM

Askerliği sigortadan önce yaptığınız için borçlanma hakkınız var. Ancak işe giriş tarihine bakıldığında 18 ay borçlanma yapsanız bile yaşı geri çekmiyor. O yüzden borçlanma yapmayın.



TAZMİNAT ALIR



Babam 1 ay sonra SGK'dan emekli olacak. Emekli olduğunda prim alıyor mu?

Mehmet ALTUN

Eğer babanız bir işyerinde çalışıyorsa emekli olduğunda o işyerinde 1 yıldan fazla günü varsa kıdem tazminatı alabilir. Onun dışında bir prim ödemesi yok.

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NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?



18.10.1991 yılında sigortalı olarak çalışmaya başladım. 1970 doğumluyum. Aralıklarla çalıştım ve 6 bin gün primi doldurdum. Artık çalışmak istemiyorum. Emekli olabilir miyim?

Yeşim KARAGÜL

20 yıl 48 yaş ve 5525 gün şartlarınız var. Yılınız ve priminiz tamamlanmış. Bundan sonra çalışmadan yaşı bekleyebilirsiniz ve 2018'de doğum gününüzde emekli olabilirsiniz.



1989 yılında stajyer olarak sigortam yapıldı. 15.05.1993 tarihinde ise sigortalı olarak çalışmaya başladım. Emekliliğim nasıl hesaplanır?

Semih SUCU

Staj başlangıcı emeklilik hesabında kabul edilmiyor. Sizin 1993 girişe göre 25 yıl 54 yaş ve 5675 gün şartlarınız var. 3 şartta tamamlanınca emekli olursunuz.



25.01.1989 tarihinde sigortalı olarak çalışmaya başladım. Daha sonra çocuğum oldu ve ara verdim. Şu anda 4850 günüm var. 1970 doğumluyum.

Halime ARSLAN

20 yıl, 45 yaş ve 5300 gün şartlarınız var. Yılınız ve yaşınız tamam. Priminiz eksik. 450 günlük doğum borçlanması yapıp hemen emekli olabilirsiniz.