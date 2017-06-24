Bayram için ödenen fazla mesailer prim kesintilerine dahil ediliyor. Sürekli ödemeler tazminata ekleniyor. Brüt 3 bin lira maaşlı bir çalışanın 10 yıllık tazminatı 8 bin TL artıyor

Yarından itibaren Ramazan Bayramı'nı idrak edeceğiz. Bayramımız mübarek olsun. Bayramlar çalışma hayatı açısından da özel günler. Çalışanların büyük kısmı bu günlerde tatil yaparken bir kesim de çalışmak zorunda kalıyor. Bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleriyle kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde, söz konusu günlerde çalışılması için işverence işçinin onayının alınması gerekir. Bayramda çalışmayan işçiye o günlerin parası kesinti olmadan ödenir. Çalışma olursa ekstradan bir yevmiye daha verilir. Böylece bayram günü alınan ücret iki katına çıkar.



HER GÜNE İKİ YEVMİYE

Örneğin maaşı 1.500 lira olan bir işçiye 3 gün bayramda çalışırsa ay sonunda 1.500 lira maaşının yanında 150 lira da mesai parası veriliyor. Bunun dışında işçilere bayram ikramiyesi ya da bayram harçlığı adı altında ödemeler de yapılıyor. Bu çalışmalarla ödenen harçlık ve ikramiyeler prime esas kazanç kapsamında sigorta primi kesintilerine tabi oluyor ve bordroda gösteriliyor.

Ödenen ikramiye ve harçlıklarla fazla çalışmaların kıdem tazminatı hesabında da kullanılması mümkündür. Bunlar eğer düzenli olarak yapılıyorsa, yani o işyerinde her yıl bayramlarda yarım maaş ikramiye veriliyorsa bu ödenen paralar işçinin toplam kazançlarına katılacaktır. Zaten sözleşmelerde bu hususlar yazılmışsa bu ödemeler ve bayram çalışmaları süreklilik gösteriyor demektir. Kıdem tazminatının hesabında kullanılan brüt ücrete bunlar eklenerek giydirilmiş haliyle miktar bulunuyor.



Kıdem tazminatı çalışana sürekli ödenen tüm ücretler giydirilmiş maaşa dahil edilerek hesaplanıyor. Böylece çalışanın brüt maaşı yükseliyor. Kıdem tazminatından sadece binde 7.59 oranında damga vergisi kesiliyor.



ÖRNEK HESAPLAMA

10 yıl çalışan bir işçinin kıdem tazminatı

Brüt ücret: 3.000 TL

Yılda iki maaş bayram ikramiyesi: 6.000 TL

Aylık yemek parası: 300 TL

Giydirilmiş ücret: 3.800 TL

Tazminat: 38.000 TL

Ek ödemesiz tazminat: 30.000 TL

Kazanç: 8.000 TL



NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

23.01.1969 doğumluyum. Ağustos 1986'da devlet memurluğuna başladım. 2004 yılında istifa ederek memuriyetten ayrıldım. 2004 yılından beri Bağ- Kur'luyum. Oğuz ERDOĞAN

Emeklilik hesaplamanız Bağ-Kur'a göre yapılacak. Buna göre de 50 yaş ve 9 bin gün şartlarınız var. Memuriyetteki prim günlerinizle birleştirdiğinizde emeklilik tarihiniz 23.01.2019.

Eşim 1996-2007 yılları arası toplam 3847 gün çalıştı. Kendisi 12.09.1970 doğumlu. Geri kalan günleri nakit ödeyerek emekli olabilir mi? Hakan TAŞLIYURT

20 yıl 52 yaş ve 5825 gün şartları var. Toplu olarak ödeme imkânı yok. 3.600 günden emeklilik için ise 58 yaş şartı var.

07.06.1970 doğumluyum. 10.10.1984 sigorta girişim var. 8600 pirimim var. Behzat KAYA

25 yıl 48 yaş ve 5225 gün şartlarınız var. Yıl ve prim tamamlanmış. 07.06.2018'de emekli olursunuz.