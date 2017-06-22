Temmuzda memur ve memur emeklileri yeni maaşlarına kavuşacak. Zamla birlikte enflasyon farkı gelecek. Hizmetli maaşı 2 bin 790 TL’ye öğretmen maaşı 3 bin 332 TL’ye TL’ye çıkacak...

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın alacağı zam oranlarını enflasyon rakamları belirliyor. Devlet böylece emeklisine ve memuruna enflasyonun altında zam vermeme prensibiyle hareket ediyor. Memur ve memur emeklilerine de zamlarından hariç enflasyon farkı ödeniyor. Temmuzda 3 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisinin maaşına yüzde 4 zam yapılacak. Ancak 6 aylık enflasyon rakamı ocakta yapılan yüzde 3'ün üzerinde çıkarsa fark oluşacak. İlk 5 aylık rakamlara bakıldığında fark verileceği kesinleşti. Çünkü ilk 5 aylık enflasyon yüzde 6.18 oranında çıktı. Böylece 5 aylık rakamlara göre enflasyon farkı yüzde 3.18 oldu. Beklenti anketleri haziran enflasyonunun yüzde 0.30 çıkacağını öngörüyor. Buna göre de enflasyon farkı yüzde 3.48, toplam temmuz zammı ise tahmini olarak yüzde 7.48 olacak.



EN AZ 2 BİN 790 LİRA

Bu oranlara göre memurların maaşında 197 ile 745 lira arasında artış yaşanacak. 12'nci derecenin 1'inci kademesindeki hizmetli maaşı 2 bin 593 liradan 2 bin 790 liraya ulaşacak. 1'inci derecenin 4'üncü kademesindeki müsteşar maaşı ise 9 bin 783 liradan 10 bin 528 liraya yükselecek. Maaşlara önce enflasyon farkı ekleniyor. Daha sonra da toplu sözleşme zammına göre hesap yapılıyor. Aynı oranlar memur emeklileri için de uygulanacak.







STAJYERE MAAŞ VE ARABULUCU SİSTEMİ

Meclis'ten bu hafta iki yasa birden geçti. Bu yasalardan birisinde stajyerlerin maaşları belirlendi. Buna göre özel işletmelerde uygulamalı eğitim ve staj yapan yüksek öğretim öğrencileri net asgari ücretin yüzde 35'i kadar maaş alacak. Net asgari ücret AGİ indirdikten sonra 1.270,75 TL oluyor. Buna göre stajyerlere ödenecek rakam 444.76 TL olacak. Bu yıl devlet de bu rakama katkıda bulunacak. Arabulucu sistemi de artık devreye girdi. İşyerine açılan alacak, tazminat, işe iade gibi davalarda arabulucuya gidilecek ve davalar bir-iki haftada çözüme kavuşacak.

Bugün neler oldu? (22.06.2017)