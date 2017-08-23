Türkler Kızıldeniz’i su altından geçebilir

Ürdün’de temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızıldeniz’in altından geçecek su projesini Türk şirketlerinin yapabileceğini belirterek, “KKTC örneğini anlattım” dedi

Ürdün'de temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkede yatırım lobisi yaptı. Ürdün ziyareti dönüşünde uçakta açıklamalarda bulunan Erdoğan, Kral Abdullah ile görüşmeleri konusunda bilgi verdi. Ürdün'ün Nil Nehri ve Kızıldeniz'in altından geçecek bir su projesi planladığını anlatan Erdoğan, "Ben kendilerine Anamur- KKTC hattındaki denizaltı su projemizi anlattım. Bizim müteahhit firmalarımız bu projeyle ilgilenecek olurlarsa, böyle bir ihaleyi alma şansları doğabilir" dedi.







METROBÜS İSTİYORLAR

Ürdün'ün metrobüs konusunda da beklentileri olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Ben bazı tekliflerde bulundum. Kısa zamanda metrobüs hattı inşa etme hususunda kendilerine yardımcı olabiliriz. İnşa işini yapacak olan firmamız, bunun işletmesini de üstlenebilir. Türkiye, metrobüs hattında kullanılacak otobüslerin üretimini de yapabilecek konuma gelmiş vaziyette. En uygun rakamlarla Türkiye'nin Ürdün'e bu hizmetleri verebileceğini söyledik. O da talimatını verdi, not etti."



SAVUNMADA İŞBİRLİĞİ

Savunma sanayisinde de müşterek bazı adımlar atılabileceğini anlatan Erdoğan, "Bizim bu hususta bir kıskançlığımızın olmadığını belirttik" dedi.



TİCARET HACMİNİN TOPARLANMASI GEREK

Ürdün'le ticaret hacminin 2014'te 1 milyar dolar olduğunu ancak 2016'da bu rakamın 813 milyon dolara düştüğünü anlatan Erdoğan, "Bunun, yeniden bir toparlanma eğilimine gireceğini tahmin ediyoruz. Son 10 yılda Türk işadamlarının, firmalarının yatırımları var ama bunlarda da düşüş yaşandı. Ancak Türkiye'ye yapacakları ziyarette bir iş konseyi toplantısı yapmayı planlıyoruz. İşadamlarımızın sektörel görüşmeler yapmaları sürece ivme katacaktır" dedi.