Akkurt: ABD Çin’e yüksek teknoloji tarafında baskısını artırabilir

Nurol Bank Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akkurt, A Para’da ABD-Çin arasında gerçekleşecek görüşmeyi değerlendirdi. Akkurt, ABD-Çin ticaret savaşı sadece Trump’ın savaşı olmadığını ifade ederek, “ABD, Çin’e yüksek teknoloji tarafında baskısını artırabilir” yorumunu yaptı.