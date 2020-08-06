Video Ekonomide Bugün Akkurt: ABD Çin’e yüksek teknoloji tarafında baskısını artırabilir

Akkurt: ABD Çin’e yüksek teknoloji tarafında baskısını artırabilir

Akkurt: ABD Çin’e yüksek teknoloji tarafında baskısını artırabilir
06.08.2020 | 09:58

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Nurol Bank Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akkurt, A Para’da ABD-Çin arasında gerçekleşecek görüşmeyi değerlendirdi. Akkurt, ABD-Çin ticaret savaşı sadece Trump’ın savaşı olmadığını ifade ederek, “ABD, Çin’e yüksek teknoloji tarafında baskısını artırabilir” yorumunu yaptı.

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