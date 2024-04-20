Otomobille yolcu otobüsü çarpıştı, çevre mühendisi kazada öldü | Video
Antalya-Isparta yolunda seyir halindeki yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza 11.00 sıralarında Antalya- Isparta karayolu Sarıdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Isparta'dan Antalya istikametine seyir halinde olan Mehmet Selim Tüzün(43) idaresindeki otomobil ile Antalya'dan Isparta istikametine seyir halinde olan V.B.(38) idaresindeki yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil sürücüsü Mehmet Selim Tüzün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Selim Tüzün'ün cenazesi olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemeleri sonrasında otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Mehmet Selim Tüzün'ün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda mühendis olarak görev yaptığı öğrenildi.
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