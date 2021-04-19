Altın düşecek mi yükselecek mi? Altın fiyatları için orta uzun vadeli beklentiler neler?

Stratejist Yeliz Karabulut A Para’da altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Karabulut, ons altında takip edilecek seviyesinin 1790 seviyesi olduğunu ifade ederek, “Orta uzun vade için altın fiyatları tahvil faizlerine bağlı olarak düşebilir” dedi.