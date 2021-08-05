Altın fiyatları Fed’i takip ediyor! Onurcan Bal: Kısa vadede altın için aşağı yönlü riskler ağır basıyor
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Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Fed’in Haziran ayı toplantısından sonra altın fiyatlarında sert geri çekilme yaşandığını ancak sonraki güvercin tutumla bir miktar toparlanma olduğunu ifade ederek, “Fed’in sıkılaştırma yapabileceği ihtimali ons altını baskılıyor” dedi.