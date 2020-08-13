Altın fiyatları neden düştü? Altında düşüş sürecek mi?
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OTOMATİK OYNAT
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Sezgin: Türkiye üçüncü çeyreğe güçlü başladı 13.08.2020 | 12:12
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Altın fiyatları neden düştü? Altında düşüş sürecek mi? 13.08.2020 | 10:39
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Coşar: Teknoloji endeksi Nasdaq rekor üstüne rekor kırıyor! 12.08.2020 | 18:07
03:14
Merkez Bankası faizlerde değişikliğe gidecek mi? 12.08.2020 | 15:40
02:12
Koronavirüs aşısı için beklentiler neler? 12.08.2020 | 15:11
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Borsa İstanbul'da banka hisselerinde yükseliş sürecek mi? 12.08.2020 | 14:40
04:25
Uzman isim altın yatırımcısını uyardı: Altın fiyatları aşağı baskılanabilir 12.08.2020 | 14:24
03:56
Öztürk: ABD-Çin gerilimi piyasalar üzerinde etkili olmayı sürdürecek 12.08.2020 | 12:18
02:59
Aşı haberleri Borsa İstanbul'da hangi sektörleri etkileyebilir? 12.08.2020 | 11:48
03:01
Uzman isimden flaş altın yorumu: Altın fiyatlarında düşüş devam eder mi? 12.08.2020 | 11:40
03:52
Dağlaroğlu: Piyasaları sürükleyecek en önemli gelişme aşının bulunması 12.08.2020 | 11:24
03:24
04:12
Gürsoy: Aşı haberleri borsaların seyri için olumlu 11.08.2020 | 14:34
03:24
Altın fiyatları sert düşüş için sinyal mi verdi? 11.08.2020 | 13:25
03:11
02:16
Borsa İstanbul’da hangi sektörler öne çıkacak? 11.08.2020 | 10:38
01:29
Bircan: FED likiditeyi artırıcı aksiyonlara devam edecek 11.08.2020 | 10:28
Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, son günlerde düşüş gösteren altın fiyatları konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı. Erkan, son günlerde ekonomik toparlanmaya dair pozitif bir piyasa modu olduğunu ve oyun değiştirici aşının bu rolünün öne çıktığını ifade ederek, “Altındaki bu hareket bir düzeltme anlamında görülebilecek bir hareket” dedi.