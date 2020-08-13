Altın fiyatları neden düştü? Altında düşüş sürecek mi?

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, son günlerde düşüş gösteren altın fiyatları konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı. Erkan, son günlerde ekonomik toparlanmaya dair pozitif bir piyasa modu olduğunu ve oyun değiştirici aşının bu rolünün öne çıktığını ifade ederek, “Altındaki bu hareket bir düzeltme anlamında görülebilecek bir hareket” dedi.