Altın fiyatları sert düşer mi? Karabulut: Altın fiyatları o seviyenin altına gevşerse...

Stratejist Yeliz Karabulut A Para’da altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulunurken dikkat çeken açıklamalar yaptı. Karabulut, bundan sonraki süreçte teşvik paketlerinin yavaşlayabileceğini vurgulayarak altın fiyatları için 1940 seviyesinin kritik bir seviye olduğunu savundu. Uzman isim, “Altın bu seviyenin altına gevşemesi durumunda ciddi satış baskısı olabileceğini düşünüyorum” dedi.