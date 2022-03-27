Altın için 2 kritik başlık! Uzman isimden çarpıcı altın yorumu: Sert düşüş gelebilir
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ALB Forex Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı A Para'da yayına katılarak altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatları için jeopolitik risklerin ve Fed'in öne çıktığını belirten Sarı, "Rusya Ukrayna krizinde uzlaşma sağlanırsa altın sert düşebilir" yorumunda bulundu.