Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş: Ons altın alım fırsatı verebilir

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para'da altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Altın ons fiyatı için birçok destek olacak unsur olduğunu ifade ederek, "Ons altın tarafında yaşanabilecek geri çekilmeler orta ve uzun vadeli alım fırsatı verebilir" dedi.