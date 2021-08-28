Altın yükselecek mi düşecek mi?

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen A Para’da emtia ve altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, dolar endeksinin değerlenmesini sürdürmesinin altın fiyatlarına baskı yaratabileceğini ifade ederek, “Küresel piyasalarda faizlerin yükseleceği beklentisi hakim. Bu durum sürdükçe altın tarafında satıcılar güçlenebilir” dedi.