İndirim kavgasında çılgına dönen kadın ilk kez konuştu | Video

Geçtiğimiz günlerde dev bir kozmetik firmasının kuruluş yıl dönümüne özel olarak %75 indirim yapması mağazalarda izdihama neden oldu. Ürünlere ulaşmak için müşteriler saç saça baş başa kavga ederken bir müşteri ve kasiyer arasındaki kavga sosyal medyanın gündemine yerleşti. 'Senin çalışanın bana gerizekalı diyemez' diyen müşteri sosyal medyada olay yaratırken kendisini savunmak için kamera karşısına geçti.