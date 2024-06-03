Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ görüşüyor mu?
İki ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan 27 yıllık evliliğine geçtiğimiz mayıs ayında sonlandırdı. Ünlü oyuncu Arzum Onan, bugün bir derginin düzenlediği etkinliğe katıldı. Etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arzum Onan ‘Mehmet Aslantuğ’la görüşüyor musunuz?’ sorusuna samimi bir cevap verdi. İşte Arzum Onan’ın Mehmet Aslantuğ sorusuna verdiği o cevap!
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