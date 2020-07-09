Altın yükselişini sürdürecek mi?

Gram altın onstan bulduğu destekle son dönemde 401 lira ile tarihi rekorunu kırarken, yatırımcıların altın konusunda araştırmaları hızlandı. “Altın yükselecek mi?, Altın düşecek mi? Altın fiyatları ne olur?” gibi sorulara yanıt aranırken, İş Yatırım Direktörü Şant Manukyan, A Para’da son dönemde yükseliş trendini güçlendiren altını değerlendirdi. Manukyan, altındaki yükselişin giderek daha da hızlanabileceğini belirterek, “Altında orta vade de bir problem yok. Ancak kısa vadede çalkantılar aşağı yönlü hareketler olacaktır” dedi.