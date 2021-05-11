Video Ekonomide Bugün Arda Coşar: Borsa İstanbul’da genel trend yukarı yönlü

Arda Coşar: Borsa İstanbul’da genel trend yukarı yönlü

Arda Coşar: Borsa İstanbul’da genel trend yukarı yönlü
11.05.2021 | 11:02

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Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar, A Para’da Borsa İstanbul’u değerlendirdi. ABD borsalarında kar realizasyonu olduğunu ifade ederek, “Borsa İstanbul’da genel trend yukarı yönlü” dedi.

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