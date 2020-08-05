Aydın: Borsa İstanbul’da bu seviyeler cazip
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Vakıf Yatırım-Yatırım Direktörü Altan Aydın A Para’da borsada bilanço dönemini yorumladı. Aydın, ikinci çeyrek bilançolarının en kötüyü gördük şekilde değerlendirilebileceğini belirterek, “Borsa İstanbul’da bu seviyeler cazip” dedi.