Video Ekonomide Bugün Berk: Avrupa ve Çin pazarı Türkiye için vazgeçilmez

Berk: Avrupa ve Çin pazarı Türkiye için vazgeçilmez

Berk: Avrupa ve Çin pazarı Türkiye için vazgeçilmez
22.07.2020 | 13:27

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Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Niyazi Berk A Para'da ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Berk, Avrupa ve Çin pazarının Türkiye için vazgeçilmez olduğunu ifade ederek, “Politik destek olmadan ihracatçının kendi başına başarılı olması kolay değil” dedi.

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