Berk: Avrupa ve Çin pazarı Türkiye için vazgeçilmez

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Niyazi Berk A Para'da ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Berk, Avrupa ve Çin pazarının Türkiye için vazgeçilmez olduğunu ifade ederek, “Politik destek olmadan ihracatçının kendi başına başarılı olması kolay değil” dedi.