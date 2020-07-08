Borsa İstanbul rekorlara doymuyor! Tarihi zirvesini geçebilecek mi?

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Tera Yatırım Stratejisti Mehmet Bilal Bircan A Para’da Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirdi. Bircan, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin Borsa İstanbul’u da az veya çok etkileyebileceğini ifade ederek, “Önümüzdeki hafta için 125 bin seviyeleri gündeme gelebilir” dedi. Uzman isimin açıklamalarında yükseliş trendi başlığında sektörel değerlendirmeler dikkat çekti.