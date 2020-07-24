Borsa İstanbul tarihi zirvesini aşacak mı?

Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan, A Para’da Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirdi. Doğan, 120.500 seviyesinin önemli bir direnç olduğunu ifade ederek, “120.500 seviyesi geçilirse daha önceki tarihi zirveler ve daha üzeri gündeme gelebilir” dedi.