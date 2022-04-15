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OTOMATİK OYNAT
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Dolar endeksindeki seyir borsaları nasıl etkiliyor? 15.04.2022 | 12:24
03:58
Borsalarda Mayıs ayında kar satışları derinleşir mi? 15.04.2022 | 12:28
02:56
Borsa İstanbul'da banka hisseleri için yükseliş sürecek mi? 15.04.2022 | 12:08
04:48
Merkez Bankası piyasalara ne mesaj verdi? 14.04.2022 | 14:59
04:25
SON DAKİKA | Merkez Bankası Nisan 2022 faiz kararı belli oldu 14.04.2022 | 14:13
39:01
03:45
SON DAKİKA: TÜİK açıkladı: İşsizlik Şubat'ta geriledi 11.04.2022 | 10:36
01:54
03:31
ABD ekonomosinde resesyon riski var mı? 06.04.2022 | 11:56
03:47
03:29
03:29
Fed Mayıs ayında ne kadar faiz artıracak? 06.04.2022 | 11:43
14:47
Tüm zamanların Mart ayı ihracat rekoru kırıldı 04.04.2022 | 12:36
02:36
07:46
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! | Video 17.03.2022 | 14:07
03:20
Borsa İstanbul'da pozitif ayrışma sürer mi? 08.03.2022 | 16:01
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Altın 19 ayın rekorunu kırdı! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? 08.03.2022 | 15:58
02:26
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Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Betül Asilkan A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Borsa İstanbul'da yükselişin devamı için 2500 puanın görülmesi ve üzerinde kalıcılığın önemli olduğunu ifade eden Asilkan, "Bankacılık hisselerinde düzeltme sınırlı kalabilir" dedi.