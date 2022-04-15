Borsa İstanbul'da banka hisseleri için yükseliş sürecek mi?

Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Betül Asilkan A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Borsa İstanbul'da yükselişin devamı için 2500 puanın görülmesi ve üzerinde kalıcılığın önemli olduğunu ifade eden Asilkan, "Bankacılık hisselerinde düzeltme sınırlı kalabilir" dedi.