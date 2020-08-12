Borsa İstanbul'da banka hisselerinde yükseliş sürecek mi?
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Borsa İstanbul, haftanın ikinci işlem gününü bankacılık hisselerindeki yükselişin öncülüğünde yüzde 3,21 oranında kazançla 1110 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 6,48 oranında artışla yükselişe öncülük etti. Sermaye Piyasaları Uzmanı Dr. Berra Doğaner A Para’da Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirdi. Doğaner, bankacılık hisselerinin iskontolu oluşunun altını çizerek, “Banka hisseleri orta-uzun vadede gerçek değerlerine ulaşmaya çalışacak. Yükselişin devamını beklerim” dedi.