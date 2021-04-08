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Borsa İstanbul'da bilanço döneminde hangi sektörler öne çıkabilir?

Borsa İstanbul'da bilanço döneminde hangi sektörler öne çıkabilir?
08.04.2021 | 15:08

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A1 Capital Araştırma Müdürü Eren Can Umut A Para’da Borsa İstanbul’da bilanço döneminde öne çıkabilecek sektörleri değerlendirdi. Umut, bankacılık sektörünün öne çıkmasının zor olduğunu ifade ederek, “Bilanço döneminde hizmet, beyaz eşya ve petro-kimya sektörü öne çıkabilir” dedi.

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