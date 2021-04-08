Borsa İstanbul'da bilanço döneminde hangi sektörler öne çıkabilir?

A1 Capital Araştırma Müdürü Eren Can Umut A Para’da Borsa İstanbul’da bilanço döneminde öne çıkabilecek sektörleri değerlendirdi. Umut, bankacılık sektörünün öne çıkmasının zor olduğunu ifade ederek, “Bilanço döneminde hizmet, beyaz eşya ve petro-kimya sektörü öne çıkabilir” dedi.