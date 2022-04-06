Borsa İstanbul'da hangi sektörler öne çıkabilir? Ürkün: İyi bir turizm sezonu bizi bekliyor
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:54
03:31
ABD ekonomosinde resesyon riski var mı? 06.04.2022 | 11:56
03:47
03:29
03:29
Fed Mayıs ayında ne kadar faiz artıracak? 06.04.2022 | 11:43
14:47
Tüm zamanların Mart ayı ihracat rekoru kırıldı 04.04.2022 | 12:36
02:36
07:46
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! | Video 17.03.2022 | 14:07
03:20
Borsa İstanbul'da pozitif ayrışma sürer mi? 08.03.2022 | 16:01
01:34
Altın 19 ayın rekorunu kırdı! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? 08.03.2022 | 15:58
02:26
05:07
04:01
01:19
SON DAKİKA | Rusya döviz ve altın alım işlemlerini durdurdu 03.03.2022 | 12:42
04:25
SON DAKİKA | Şubat 2022 enflasyon verisi açıklandı: TÜİK duyurdu 03.03.2022 | 10:29
08:58
SON DAKİKA | Türkiye ekonomisi 2021 yılında yüzde 11 büyüdü! TÜİK açıkladı 28.02.2022 | 11:10
03:55
04:13
SON DAKİKA | Merkez Bankası Şubat 2022 faiz kararı belli oldu 17.02.2022 | 14:36
04:04
Altın fiyatları 'Şahin' Fed'e rağmen neden yükseliyor? 09.02.2022 | 16:18
Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün A Para'da Borsa İstanbul'un seyrini değerlendirerek, endeksi sektörel olarak masaya yatırdı. Ürkün, BIST 100'de ağırlık fazla olan şirketlerin yüksek performasına dikkat çekerek, "Borsa İstanbul'a yerli yatırımcının ilgisi var. İhracat potansiyeli olan şirketler iyi performans gösteriyor. Bundan sonra turizm ve hizmet odaklı şirketler öne çıkabilir" ifadelerini kullandı.