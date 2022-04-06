Borsa İstanbul'da hangi sektörler öne çıkabilir? Ürkün: İyi bir turizm sezonu bizi bekliyor

Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün A Para'da Borsa İstanbul'un seyrini değerlendirerek, endeksi sektörel olarak masaya yatırdı. Ürkün, BIST 100'de ağırlık fazla olan şirketlerin yüksek performasına dikkat çekerek, "Borsa İstanbul'a yerli yatırımcının ilgisi var. İhracat potansiyeli olan şirketler iyi performans gösteriyor. Bundan sonra turizm ve hizmet odaklı şirketler öne çıkabilir" ifadelerini kullandı.