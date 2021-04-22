Borsa İstanbul'da trend değişti mi?

İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Gürbüz A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Gürbüz, Borsa İstanbul'da düzeltmenin devamı olabileceğini ifade ederek, "Borsa için küresel hikayeye ihtiyaç var. Borsa İstanbul'da trend değişimi demek çok radikal olur" dedi.