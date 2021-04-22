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Borsa İstanbul'da trend değişti mi?

Borsa İstanbul'da trend değişti mi?
22.04.2021 | 10:50

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OTOMATİK OYNAT

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İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Gürbüz A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Gürbüz, Borsa İstanbul'da düzeltmenin devamı olabileceğini ifade ederek, "Borsa için küresel hikayeye ihtiyaç var. Borsa İstanbul'da trend değişimi demek çok radikal olur" dedi.

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