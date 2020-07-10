Borsa İstanbul'un seyrinde hangi sektörler öne çıkıyor?

Phillip Capital Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Yılmaz, A Para'da Borsa İstanbul'un seyrinde hangi sektörler öne çıktığını açıkladı. Yılmaz özellikle bankacılık sektörü üzerinde dururken, “Dünyadaki banka sektörü endekslerine baktığımız zaman bizim bankalarımız biraz cezalandırıldı diye düşüyorum. Orta vadede bunun kapanacağını ve bankaların hakkettiği fiyatlara geleceğini düşünüyorum” dedi.