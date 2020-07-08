Borsada banka hisseleri ne zaman yükselir?

Borsa İstanbul Mart ayında başlyan yükseliş trendini Temmuz ayında da güçlendirirken bankacılık hisselerinin yükselişe eşlik etmemesi analistlerin dikkatini çekti. Stratejist Yeliz Karabulut A Para’da yayına katılarak Borsa İstanbul’u sektörel olarak değerlendirirken önemli açıklamalar yaptı. Karabulut, teşviklerin, kredilerin, tedbirlerin ve faizlerdeki düşüşlerin bankacılık bilançolarına pozitif yansıyabileceğini ifade ederek, “Özellikle 2021 yılına olan beklentilerin pozitife evrilmesi söz konusu” dedi.