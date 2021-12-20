Borsalardaki yükseliş trendi sürecek mi?

Tacirler Menk. Değ. Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu piyasaların gündemini değerlendirdi. Dünya merkez bankalarının artık faiz artırımlarına başladığını ifade ederek, "2022'nin Mart ayına kadar borsalarda yükseliş trendi sürebilir" diye konuştu.