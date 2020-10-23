Coşan Yeğenoğlu: Seçimle ilgili fiyatlamalar ikinci planda
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Gedik Yatırım GMY Coşan Yeğenoğlu A Para’da ABD seçimlerinin piyasalara etkisini değerlendirdi. Yeğenoğlu, ABD seçimlerinin sonuçlanmasıyla bir sis bulutunun dağılmasıyla piyasanın önüne bakmasına neden olacağını ifade ederek, “Seçimle ilgili fiyatlamalar ikinci planda. Salgınla ilgili fiyatlamalar daha önemli” dedi.