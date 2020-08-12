Dağlaroğlu: Piyasaları sürükleyecek en önemli gelişme aşının bulunması

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tolga Dağlaroğlu, piyasaların gündemini A Para’da değerlendirdi. Dağlaroğlu, aşı çalışmalarının parasal ve mali genişlemelerden daha önemli olduğunu ifade ederek, “Piyasaları sürükleyecek en önemli gelişme aşının bulunması” dedi. Ünlü akademisyen ayrıca ABD seçimlerini değerlendirerek önemli açıklamalar yaptı.