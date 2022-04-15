Dolar endeksindeki seyir borsaları nasıl etkiliyor?

Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar A Para'da dolar endeksi ve piyasaları değerlendirdi. Fed'in diğer merkez bankalarına göre faiz artırımında öncü olması nedeniyle doların güçlü seyir izlediğini ifade eden Coşar, "Dolar endeksinin borsalar üzerinde baskı yaratacağını düşünmüyorum" dedi.