Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul pozitif ayrışabilir

Ekonomist Belgin Maviş A Para’da Borsa İstanbul’u değerlendirdi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’in Fed’in tam tersi yaptığı açıklamaların faiz artışı gelebileceği algısı yaratmasıyla piyasaların satış şeklinde yansıdığını ifade ederek, “Borsa İstanbul olarak küresel piyasalardan pozitif ayrışabilir” dedi.