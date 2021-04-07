Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul'da 1407 seviyesi önemli
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Ekonomist Belgin Maviş A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Maviş, Borsa İstanbul'un genelde Nisan aylarında iyi performans görüldüğünü ifade ederek, "1407 üzerindeki her kapanış bizim için pozitif olacaktır" dedi.