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Ekonomist Belgin Maviş: Yabancı daha yeni yeni ısınmaya başladı

Ekonomist Belgin Maviş: Yabancı daha yeni yeni ısınmaya başladı
12.01.2021 | 10:40

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Ekonomist Belgin Maviş A Para’da Borsa İstanbul’u değerlendirdi. Maviş, boğa piyasasında ara ara düzeltmelerin olabileceğini bildirerek, “Yabancı daha yeni yeni ısınmaya başladı” dedi.

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