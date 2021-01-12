Ekonomist Belgin Maviş: Yabancı daha yeni yeni ısınmaya başladı
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Ekonomist Belgin Maviş: ABD borsalarına düzeltme gelebilir 07.01.2021 | 13:44
Ekonomist Belgin Maviş A Para’da Borsa İstanbul’u değerlendirdi. Maviş, boğa piyasasında ara ara düzeltmelerin olabileceğini bildirerek, “Yabancı daha yeni yeni ısınmaya başladı” dedi.