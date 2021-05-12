Emre Çayırlı: Gelişmekte olan ülkelerde kur riski devam ediyor

ALB Forex Araştırma Müdürü Emre Çayırlı A Para'da, piyasaların gündemini değerlendirdi. Aşılama çalışmalarının gelişmiş ülkelerde gelişmekte olan ülkelere göre daha iyi gittiğini ifade eden Çayırlı, “Gelişen ülkelerde kur riski devam ediyor” dedi.