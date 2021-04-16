Enver Erkan: Altın için teknik gösterge pozitife döndü
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Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan A Para'da, değerli metaller üzerine yorumlarda bulundu. Erkan, sanayinin aktifleşmesiyle endüstriyel metallerde yukarı hareketlerin görülebileceğini ifade ederek, "Altın son hareketiyle beraber 50 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıktı. Bu teknik görüntüsünün pozitife döndüğünü gösteriyor" dedi.