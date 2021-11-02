Fed hangi adımları atacak?

NoorCM Kurumsal İlişkiler ve Satış Müdürü Ahmet Uluhan A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Piyasaların Fed'in Kasım toplantısına odaklandığını ifade ederek, "Beklenti varlık alımlarının azaltılması sürecinin başlaması. Enflasyonun yüksek seyri devam ederse Fed faiz artırımı konusunda da erken adım atabilir" dedi.