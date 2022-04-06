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ABD ekonomosinde resesyon riski var mı? 06.04.2022 | 11:56
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Fed Mayıs ayında ne kadar faiz artıracak? 06.04.2022 | 11:43
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Tüm zamanların Mart ayı ihracat rekoru kırıldı 04.04.2022 | 12:36
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SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! | Video 17.03.2022 | 14:07
03:20
Borsa İstanbul'da pozitif ayrışma sürer mi? 08.03.2022 | 16:01
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Altın 19 ayın rekorunu kırdı! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? 08.03.2022 | 15:58
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SON DAKİKA | Rusya döviz ve altın alım işlemlerini durdurdu 03.03.2022 | 12:42
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SON DAKİKA | Şubat 2022 enflasyon verisi açıklandı: TÜİK duyurdu 03.03.2022 | 10:29
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SON DAKİKA | Türkiye ekonomisi 2021 yılında yüzde 11 büyüdü! TÜİK açıkladı 28.02.2022 | 11:10
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SON DAKİKA | Merkez Bankası Şubat 2022 faiz kararı belli oldu 17.02.2022 | 14:36
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Altın fiyatları 'Şahin' Fed'e rağmen neden yükseliyor? 09.02.2022 | 16:18
Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün A Para'da yayına katılarak piyasaların gündemini değerlendirdi. Ürkün, Fed'in en yakından izlediği verinin enflasyon olduğunu belirterek, "Piyasalar Fed üyelerinden gelen açıklamalara odaklandı" dedi.