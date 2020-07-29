Gödek: BDDK yılın son çeyreğinde Merkez Bankası'ndan daha aktif olabilir

Deniz Yatırım Strateji Bölüm Müdürü Orkun Gödek A Para’da Merkez Bankası’nın enflasyon sunumuna dair açıklamalar yaptı. Gödek, Merkez Bankası'nın doğrudan politika faizi adımı atacağı kanaatinde olmadığını belirterek, “BDDK yılın son çeyreğinde çok daha aktif olabilir“ açıklaması yaptı.