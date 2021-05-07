Gümüş ve altın fiyatları yükseliş trendine girer mi?

A1 Capital Araştırma Müdürü Eren Can Umut A Para’da emtia fiyatları üzerine değerlendirmede bulundu. Küresel ekonomilerdeki toparlanmanın hızla devam ettiğini ifade eden Umut, “Emtia fiyatları için güçlü seyir sürebilir. Özellikle altın ve gümüş noktasında daha yukarılara hedeflenmiş bir görüntü var” dedi.