Hüseyin Akseki: Fed’in önceliği istihdam
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İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Müdürü Hüseyin Akseki A Para’da Borsa İstanbul’u değerlendirdi. Borsa İstanbul’da banka hisselerinde genele yayılmış bir yabancı ilgisinin şuan için söz konusu olmadığını ifade ederek, “Fed’in önceliği istihdam” dedi.