Hüseyin Akseki: Fed’in önceliği istihdam

İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Müdürü Hüseyin Akseki A Para’da Borsa İstanbul’u değerlendirdi. Borsa İstanbul’da banka hisselerinde genele yayılmış bir yabancı ilgisinin şuan için söz konusu olmadığını ifade ederek, “Fed’in önceliği istihdam” dedi.