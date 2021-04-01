İsmail Güner: Dolar kurundaki hareket sürdürülebilir değil

İnfo Yatırım Araştırma Müdürü İsmail Güner A Para'da yayına katılarak, piyasaların gündemini değerlendirdi. Güner, ekonomilerin toparlanmaya başlamasıyla beraber küresel risk iştahının artacağına dikkat çekerek, "Dolar kurundaki yukarı yönlü harekete baktığımız zaman aslında bunun çok da sürdürülebilir birşey olduğunu düşünmüyoruz" dedi.