‘Mavi Dalga’ piyasaları nasıl etkiliyor?
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Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal A Para’da Mavi Dalga’nın piyasalara etkisini değerlendirdi. Bal, gelişmekte olan ülke para birimlerindeki yükselişin nedenini verilecek teşviklerin ABD dışına çıkmasının beklenmesine bağlayarak, “Bol likidite Mavi Dalga ile birlikte para Türkiye başta olmak üzere gelişen ülkelere yöneldiğini görebiliriz. Bu durum hem borsalar hem de para birimleri için olumlu fiyatlamalara neden olabilir” dedi.