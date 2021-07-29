Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Veriler güçlü ekonomik büyümeye işaret ediyor

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyon raporu ile ilgili sunumunu gerçekleştirdi. TCMB Başkanı Kavcıoğlu aşılamada ilerleme kaydeden ekonomilerin iktisadi faaliyette daha güçlü performans çizdiğinin altını çizerken, "Veriler ikinci çeyrekte büyümenin baz etkisiyle yüksek oranda gerçekleşeceğini gösteriyor. Talepteki dengelenme olumlu etkilerinden dolayı önem arz ediyor" dedi.