Merkez Bankası faizleri değiştirecek mi? Kritik gün 18 Mart...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:39
Borsa İstanbul'da beklentiler neler? Baki Atılal: Hikayede yerli var 15.03.2021 | 16:27
05:46
Stratejist Cüneyt Paksoy: Dolar kuru için 7.50 pivot bölgesi 15.03.2021 | 16:20
01:35
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul'da 1550 seviyesi kritik 15.03.2021 | 11:26
01:39
Ons altın 1600 dolar psikolojik desteği kırar mı? 15.03.2021 | 11:20
02:14
Yusuf Kavak: Piyasada her şey Fed'e bağlı 15.03.2021 | 11:18
02:42
03:58
Merkez Bankası faizleri değiştirecek mi? Kritik gün 18 Mart... 15.03.2021 | 11:10
01:06:09
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan reform paketini açıkladı | Video 12.03.2021 | 19:26
01:08
01:36
Eda Karadağ: Gümüş altının önüne geçebilir 12.03.2021 | 14:28
03:53
01:39
Reform paketinin piyasalara etkisi 12.03.2021 | 14:21
05:22
Ekonomist Belgin Maviş: Lagarde bir Draghi değildi 12.03.2021 | 14:19
03:34
Yusuf Kavak: Fed tahvil faizleri için adım atabilir 12.03.2021 | 14:15
03:49
Arzu Odabaşı: Fed radikal bir karar almaz 12.03.2021 | 14:12
01:28
Teşvik paketleri sürecek mi? 12.03.2021 | 14:05
06:39
Cem Tözge: Merkez Bankası 75 baz puan faiz artırımına gidebilir 11.03.2021 | 16:44
01:52
Ekonomist Belgin Maviş: Banka hisseleri son derece iskontolu 11.03.2021 | 12:37
02:23
Reform paketi Borsa İstanbul'a nasıl yansır? 11.03.2021 | 11:56
02:11
Onurcan Bal: Merkez bankalarının sözlü yönlendirmeleri önem kazandı 11.03.2021 | 11:51
A1 Capital Strateji Müdürü Mustafa Keskintürk A Para’da Merkez bankalarının faiz kararlarının konuşulacağı haftayı değerlendirdi. Keskintürk, ABD tahvil faizlerindeki yükselişin bir süre daha piyasaları gerebileceğini ifade ederek, "Merkez Bankası'ndan 100-125 baz puan aralığında bir faiz artışı bekliyoruz" dedi.