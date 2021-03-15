Merkez Bankası faizleri değiştirecek mi? Kritik gün 18 Mart...

A1 Capital Strateji Müdürü Mustafa Keskintürk A Para’da Merkez bankalarının faiz kararlarının konuşulacağı haftayı değerlendirdi. Keskintürk, ABD tahvil faizlerindeki yükselişin bir süre daha piyasaları gerebileceğini ifade ederek, "Merkez Bankası'ndan 100-125 baz puan aralığında bir faiz artışı bekliyoruz" dedi.