Merkez Bankası piyasalara ne mesaj verdi?

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Alternatifbank Başekonomisti Dr. Serdar Şenol ve Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü A Para'da Merkez Bankası'nın Nisan ayı faiz kararını değerlendirdi. Şenol, Merkez Bankası'nın küresel enflasyonun risk etkisi olarak kalmaya devam ettiğini vurguladığını ifade etti. Doğan, 'İçsel ve yurt dışı kaynaklı enflasyon nedenlerini iyi irdeleyip, buna göre teşhis tedavi yöntemi belirlemeliyiz' diye konuştu.