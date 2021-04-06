Merkez Bankası PPK toplantısından ne kadar çıkacak? Piyasalarda beklentiler neler?

Ahlatcı Yatırım GMY Tonguç Erbaş, A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Merkez Bankası’ndan Nisan 2021 PPK toplantısında bir politika değişikliği beklemediğini ifade ederek, “Önümüzdeki dönem yurt içindeki gelişmelere endekslenmiş bir kur olacak gibi görünüyor” dedi.