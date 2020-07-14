Video Ekonomide Bugün Murat: Yüksek oynaklık yatırımcının lehinedir

Murat: Yüksek oynaklık yatırımcının lehinedir

Murat: Yüksek oynaklık yatırımcının lehinedir
14.07.2020 | 11:02

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TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat, piyasaların seyrini A Para’da değerlendirdi. Murat, mali destek paketleri devam ettikçe piyasalarda oynaklığın artacağına işaret ederek, “Yüksek oynaklık yatırımcının lehinedir” dedi.

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