Murat: Yüksek oynaklık yatırımcının lehinedir
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TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat, piyasaların seyrini A Para’da değerlendirdi. Murat, mali destek paketleri devam ettikçe piyasalarda oynaklığın artacağına işaret ederek, “Yüksek oynaklık yatırımcının lehinedir” dedi.